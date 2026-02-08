Apareció otra crucera en playa de Montevideo: colaboradores de Alternatus rescataron al animal y explicaron el motivo de las apariciones

Una crucera fue rescatada por el equipo de Alternatus y Eryops tras aparecer en la playa de Carrasco, en Montevideo .

La organización recibió una llamada que daba cuenta de la presencia de una serpiente en el agua, cerca de la orilla.

Guardavidas la custodiaron hasta que llegó el equipo que con pinza especial y una caja tomó al animal y lo colocó, sin problemas, dentro de la misma.

Alternatus publicó un video a través de sus redes sociales donde se ve el momento en el que la víbora fue rescatada, ante la presencia de bañistas que aplaudieron y agradecieron la maniobra.

Juan Manuel Reyes, integrante de Eryops, dijo a Subrayado que colaboraron en el rescate ya que cuentan con una tienda de reptiles y anfibios, por lo que tienen experiencia en el manejo de estos animales.

"Hay una población en Punta Espinillo, por ejemplo, hacia el lado de San José, una población sana que está en un lugar donde no hay gente y con la corriente pueden terminar a cientos de kilómetros", explicó.

La organización destacó que todos los años llegan cruceras nadando ya que río arriba existe una población de la especie. Estos animales pueden nadar como mantenerse a flote en el agua y trasladarse kilómetros por el Río de la Plata.

Además, aclaró que la presencia de este ejemplar no significa que haya más en la playa Carrasco.

La víbora permanecerá en las instalaciones de Alternatus hasta que sea definido su destino con el asesoramiento del Ministerio de Ambiente.

Días pasados, Alternatus rescató otra crucera de la playa de Punta Yeguas, en Montevideo.

CRUCERA PLAYA

Subrayado recorrió la zona donde apareció la crucera y entrevistó a bañistas. Los testimonios varían entre que si ven un animal de estas características llaman al 911 o la dejan pasar porque si no se la molesta no hace nada.