MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación

En las cámaras de la Intendencia de Montevideo se ve al taxi estacionar en el edificio de la mujer y luego de retirar la valija, se lo ve cruzar Avenida Italia.

Captura de video de las cámaras de seguridad que muestran el momento en el que el taxista llegó a levantar la valija. 

El 27 de enero una mujer solicitó un servicio de encomienda en la aplicación de Uber en Avelino Miranda y Avenida Italia para enviar una valija con ropa a otra dirección, con pertenencias valuadas en unos 20 mil pesos.

La usuaria esperó en la puerta del edificio y llegó un taxi que no coincidía con los datos de la aplicación, sin embargo, el taxista le pidió que se apure porque estaba mal estacionado, por lo que la mujer creyó que era el vehículo que había solicitado.

Guardó la valija en el asiento delantero y el taxista se fue. Pocos minutos después, llegó el auto que sí correspondía al viaje de la aplicación. La mujer reclamó en la empresa de taxis lo que había sucedido y decidió realizar la denuncia policial por el robo en la seccional novena.

Foto: Canal 10. 
En las cámaras de la Intendencia de Montevideo se ve al taxi estacionar en el edificio de la mujer y luego de retirar la valija, se lo ve cruzar Avenida Italia. Las filmaciones fueron aportadas en la denuncia.

Es la segunda vez en pocos días que usuarios reportan este tipo de hechos. El 1 de febrero un joven de 22 años guardó sus pertenencias en la valija de un taxi y al bajarse en la plaza Gomensoro, el conductor aceleró y se las llevó. Luego no se reportó más en la aplicación. La Policía lo encontró y el hombre terminó devolviendo las pertenencias que había robado.

