RECIBÍ EL NEWSLETTER
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave

Uno de los efectivos está grave y será trasladado al Hospital Policial en Montevideo. Sus dos compañeros sufrieron politraumatismos y fracturas.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado.&nbsp;

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. 

Una camioneta de Policía Caminera volcó en la mañana de este lunes en el kilómetro 74 de la ruta 5, en Florida. Allí hay una rotonda y el conductor despistó y volcó, por causas aún desconocidas.

Dentro viajaban tres efectivos, el conductor quedó grave, informaron a Subrayado desde Caminera. Tiene politraumatismos de entidad y será trasladado al Hospital Policial en Montevideo.

foto-daloxhecho-florida-ruta-5-vuelco-caminera-mendoza
Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado.

Los otros dos funcionarios sufrieron politraumatismos y fracturas, están siendo atendidos en una mutualista en Florida, añadieron las fuentes.

Foto: Intendencia de Maldonado. Traslado del hombre a Maldonado.
Seguí leyendo

Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti

Las causas del despiste no fueron determinadas y se iniciará una investigación al respecto. Los efectivos retornaban a Montevideo desde el festival que se realizó el fin de semana Durazno.

El conductor tiene 36 años, mientras que los acompañantes, entre ellos una mujer, tienen 27 y 29 años.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
PRADO – MONTEVIDEO

Un joven fue baleado por delincuentes que lo amenazaron y le llevaron su moto

Te puede interesar

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5. video
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
Captura de video de las cámaras de seguridad que muestran el momento en el que el taxista llegó a levantar la valija.  video
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Baile en aguada donde ocurrió el ataque.
Avenida agraciada y rondeau

Cuatro baleados tras incidentes en un baile en Aguada: tienen entre 20 y 46 años

Dejá tu comentario