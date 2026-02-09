Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave

Una camioneta de Policía Caminera volcó en la mañana de este lunes en el kilómetro 74 de la ruta 5 , en Florida . Allí hay una rotonda y el conductor despistó y volcó, por causas aún desconocidas.

Dentro viajaban tres efectivos, el conductor quedó grave, informaron a Subrayado desde Caminera. Tiene politraumatismos de entidad y será trasladado al Hospital Policial en Montevideo.

Los otros dos funcionarios sufrieron politraumatismos y fracturas, están siendo atendidos en una mutualista en Florida, añadieron las fuentes.

Las causas del despiste no fueron determinadas y se iniciará una investigación al respecto. Los efectivos retornaban a Montevideo desde el festival que se realizó el fin de semana Durazno.

El conductor tiene 36 años, mientras que los acompañantes, entre ellos una mujer, tienen 27 y 29 años.