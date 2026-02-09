Una camioneta de Policía Caminera volcó en la mañana de este lunes en el kilómetro 74 de la ruta 5, en Florida. Allí hay una rotonda y el conductor despistó y volcó, por causas aún desconocidas.
Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
Uno de los efectivos está grave y será trasladado al Hospital Policial en Montevideo. Sus dos compañeros sufrieron politraumatismos y fracturas.
Dentro viajaban tres efectivos, el conductor quedó grave, informaron a Subrayado desde Caminera. Tiene politraumatismos de entidad y será trasladado al Hospital Policial en Montevideo.
Los otros dos funcionarios sufrieron politraumatismos y fracturas, están siendo atendidos en una mutualista en Florida, añadieron las fuentes.
Las causas del despiste no fueron determinadas y se iniciará una investigación al respecto. Los efectivos retornaban a Montevideo desde el festival que se realizó el fin de semana Durazno.
El conductor tiene 36 años, mientras que los acompañantes, entre ellos una mujer, tienen 27 y 29 años.
