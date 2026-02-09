ANEP advierte por circulación de información falsa en redes sociales sobre el cobro del bono escolar 2026

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtió este lunes por la circulación en redes sociales de una información falsa en relación al cobro del Bono de Apoyo Económico 2026.

En un comunicado, las autoridades de la educación reiteran que para cobrar el beneficio no se requiere ninguna inscripción previa y que con la difusión de la información falsa se busca generar confusión y conseguir datos personales de manera ilícita.

En 2026, más de 170.000 niños y niñas de escuelas públicas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, cobrarán en marzo el bono de este año junto al pago de las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza, siguiendo los mismos criterios que se aplicaron el año pasado.

La adjudicación del bono será comunicada por el centro educativo al que asiste el niño y en los próximos días se habilitará el buscador en la página web de la ANEP para que con el número de cédula se pueda consultar si corresponde o no el cobro del beneficio. Comunicado ANEP MIDES 2026

