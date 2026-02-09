RECIBÍ EL NEWSLETTER
11 DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA

Condenaron a la escribana que estafó a varios clientes por un monto cercano al millón de dólares

Entre las víctimas hay comerciantes, familias y compradores inmobiliarios de Pando y zonas aledañas. La profesional prometía ganancias sobre inversiones recibidas y también realizó fraudes vinculados a ventas inmobiliarias.

Una escribana de Pando fue condenada este lunes por múltiples estafas a varios clientes con diferentes modalidades por un monto estimado cercano al millón de dólares.

Entre las víctimas hay comerciantes, familias y compradores inmobiliarios de Pando y zonas aledañas del departamento de Canelones. Algunas denuncias fueron por la vía penal y otros por la vía civil.

La escribana prometía ganancias sobre inversiones recibidas y también realizó fraudes vinculados a ventas inmobiliarias.

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Pando y se determinó su condena por 11 delitos de estafa en reiteración real con 11 delitos de apropiación indebida, a una pena de 24 meses de prisión.

Como la profesional ya cumplió 6 meses de prisión preventiva, deberá pasar los 18 restantes en régimen de libertad a prueba con prisión domiciliaria en Santa Rosa y la obligación de presentarse en la seccional policial.

Además, se enviaron comunicaciones a la Suprema Corte de Justicia y a la Caja Notarial a los efectos de que se la inhabilite en el ejercicio de su profesión como escribana.

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
