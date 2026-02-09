"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

El infectólogo Álvaro Galiana sostuvo que las últimas 24 horas fueron el período de mayor contagio y que los próximos 14 días serán determinantes, por ejemplo, para quienes estaban en el avión junto al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , que regresó de China con varicela ; entre ellos, el presidente Yamandú Orsi .

Galiana indicó que el riesgo mayor es para las personas que estuvieron en contacto más estrecho con Olivera en las últimas 24 a 48 horas. "Si tiene la erupción ahora, su período de máximo contagio respiratorio es justo las 24 horas antes de empezar a tener la erupción y las primeras horas de la erupción", explicó el especialista.

El contacto muy cercano con otras personas que ya hayan tenido varicela hace 20 o 30 años podrá generar un contagio leve de la enfermedad.

El experto sostuvo que la varicela es una enfermedad viral exantemática (erupción cutánea extendida) que cumple determinados plazos de 14-15 días desde el contagio hasta la aparición de las primeras erupciones en la piel. Y que el mayor contagio se da en las 24 horas previas a que el paciente comience a brotarse.

"Las personas que estuvieron en el avión, allí en un lugar cerrado, pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", afirmó. Galiana dijo que habrá que esperar dos semanas para saber qué personas se pudieron contagiar por estar en contacto con Olivera durante el vuelo.

Galiana indicó que en principio no sería necesario el aislamiento sino que tener precauciones durante las próximas dos semanas.