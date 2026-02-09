RECIBÍ EL NEWSLETTER
ÁLVARO GALIANA

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

Álvaro Galiana se refirió a las posibilidades de contagio de la enfermedad en las personas que compartieron el vuelo desde China con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, incluido el presidente Yamandú Orsi.

galiana-varicela-orsi

El infectólogo Álvaro Galiana sostuvo que las últimas 24 horas fueron el período de mayor contagio y que los próximos 14 días serán determinantes, por ejemplo, para quienes estaban en el avión junto al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que regresó de China con varicela; entre ellos, el presidente Yamandú Orsi.

Galiana indicó que el riesgo mayor es para las personas que estuvieron en contacto más estrecho con Olivera en las últimas 24 a 48 horas. "Si tiene la erupción ahora, su período de máximo contagio respiratorio es justo las 24 horas antes de empezar a tener la erupción y las primeras horas de la erupción", explicó el especialista.

El contacto muy cercano con otras personas que ya hayan tenido varicela hace 20 o 30 años podrá generar un contagio leve de la enfermedad.

tras caso de varicela en delegacion que llego de china, msp activo protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
Seguí leyendo

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas

El experto sostuvo que la varicela es una enfermedad viral exantemática (erupción cutánea extendida) que cumple determinados plazos de 14-15 días desde el contagio hasta la aparición de las primeras erupciones en la piel. Y que el mayor contagio se da en las 24 horas previas a que el paciente comience a brotarse.

"Las personas que estuvieron en el avión, allí en un lugar cerrado, pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", afirmó. Galiana dijo que habrá que esperar dos semanas para saber qué personas se pudieron contagiar por estar en contacto con Olivera durante el vuelo.

Galiana indicó que en principio no sería necesario el aislamiento sino que tener precauciones durante las próximas dos semanas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen

Te puede interesar

Presidencia
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
MEDIDAS SANITARIAS

Tras caso de varicela en delegación que llegó de China, MSP activó protocolo y realiza seguimiento de personas expuestas
Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela, advierte experto video
ÁLVARO GALIANA

"Las personas que estuvieron en el avión pueden tener riesgo de contagiarse o de tener varicela", advierte experto

Dejá tu comentario