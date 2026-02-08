RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido

Información a la que accedió Subrayado indica que la peatona quedó con la pierna izquierda debajo de una de las ruedas del coche. La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona.

zapato-siniestro-centro-ómnibus

Se encuentra en CTI la mujer de 77 años que fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en la mañana de este domingo. Además, el conductor del coche está detenido y a disposición de la Justicia.

Información a la que accedió Subrayado indica que la peatona quedó con la pierna izquierda debajo de una de las ruedas del coche.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, inspectores de la intendencia y una unidad de emergencia móvil que diagnosticó a la mujer con politraumas graves, siendo derivada de inmediato al CTI del Sanatorio Juan Pablo II.

una mujer fue embestida por un omnibus de cutcsa en el centro; vecinos indicaron que sufrio heridas de gravedad
Seguí leyendo

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad

El control de alcoholemia del conductor arrojó resultado negativo. El ómnibus, Línea G, tenía como destino Ciudad Vieja.

Según el relevamiento inicial, el ómnibus venía por Uruguay y cuando dobló hacia Río Branco embistió a la mujer; ambas partes estaban habilitadas por el semáforo.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno. La fiscal Mastroiani dispuso la pericia al ómnibus, el relevamiento de las cámaras de la zona, entre otras diligencias.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura
desfile de carnaval

Segunda noche del Desfile de Llamadas por Isla de Flores; cumple 70 años
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Te puede interesar

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido
Lubetkin tras su llegada de China: Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo video
CANCILLER DE LA REPÚBLCIA

Lubetkin tras su llegada de China: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo"
Fratti tras su regreso de China: Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados video
MINISTRO GANADERÍA

Fratti tras su regreso de China: "Fue una misión oficial exitosa; tenemos 4 acuerdos ya firmados"

Dejá tu comentario