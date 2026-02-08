Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; el conductor se encuentra detenido

Se encuentra en CTI la mujer de 77 años que fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en la mañana de este domingo. Además, el conductor del coche está detenido y a disposición de la Justicia.

Información a la que accedió Subrayado indica que la peatona quedó con la pierna izquierda debajo de una de las ruedas del coche.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, inspectores de la intendencia y una unidad de emergencia móvil que diagnosticó a la mujer con politraumas graves, siendo derivada de inmediato al CTI del Sanatorio Juan Pablo II.

El control de alcoholemia del conductor arrojó resultado negativo. El ómnibus, Línea G, tenía como destino Ciudad Vieja.

Según el relevamiento inicial, el ómnibus venía por Uruguay y cuando dobló hacia Río Branco embistió a la mujer; ambas partes estaban habilitadas por el semáforo.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno. La fiscal Mastroiani dispuso la pericia al ómnibus, el relevamiento de las cámaras de la zona, entre otras diligencias.