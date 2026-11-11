Yamandú Orsi dijo que el MSP fue "inducido a error" al bajarle años de inhabilitación a la anestesista Miralles

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al caso de la anestesista Inés Miralles, a la que la volvió a inhabilitar por cinco años, dando marcha atrás a una definición anterior de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Sostuvo que hubo una segunda revisión a pedido de la jerarca por un recurso de la madre de la víctima.

"Fue una decisión compartida con la ministra. Porque ante un recurso de revocación, la ministra se me acercó, dijo 'tengo esto', hubo una definición de la Jurídica del Ministerio de Salud Pública, que la Jurídica de Presidencia no compartió. A partir de eso tomamos una definición entre los dos", aseguró el mandatario.

"Una visión distinta de la Jurídica", remarcó Orsi sobre por qué el cambio. "Para temas de sanciones te tenés que apoyar en informes técnicos de la Jurídica. A ella le sorprendió en su momento, lo revisamos y bueno, a partir de un recurso, le pedimos a la Jurídica de Presidencia que lo revisara y que viera si la decisión anterior había sido acertada o no", añadió.

Respecto a puntos que resaltaba el último informe, como que hubo "exceso de poder", el presidente remarco que "fue una decisión demasiado dura, bajar una sanción, pero fue a instancias de las sugerencias de Jurídica. Todos podemos ser inducidos a error, por eso tenés que tener tiempo y la capacidad de revisar y corregir".

Además, respaldó a sus ministros ante los pedidos de renuncia. "Eso desde que empezamos, creo que me han pedido que renuncien todos", dijo el presidente y aclaró que "no hay necesidad" de que Lustemberg ponga su cargo a disposición.

"La capacidad de corregir cuando alguien de repente no fue bien asesorado, es lo mejor que te puede pasar. Además, no se corría ningún riesgo, teníamos tiempo de hacerlo", agregó.

"Tuvimos elementos nuevos, de otra visión, de otra Jurídica", sostuvo. "Cuando tenés una responsabilidad como ministro y tenés un soporte jurídico, es el que te dice por dónde tenés que caminar. Guarda con pisar ese palito. La ministra, ante un reclamo, vino, habló con nosotros y lo corregimos", añadió y consideró que el Ministerio de Salud Pública "fue inducido a error".

"Yo no comparto lo que surgió, pero no compartimos ahora, la ministra ni yo, porque veníamos con otro informe, un informe técnico que decía que había que bajar la penalización. Un acto de esa característica, con soporte jurídico tan importante, se resuelve con otro informe jurídico que diga que es revisable", explicó.

En 2023, la pediatra Soledad Barrera falleció tras someterse a una cirugía, lo que derivó en un caso por el que fue condenada por mala praxis la anestesista Inés Miralles. La ministra Cristina Lustemberg había resuelto reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la profesional involucrada en la operación, pero esto fue revocado por el mandatario.