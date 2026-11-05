Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 24% aprueba y 52% desaprueba

Al terminar octubre, los juicios de los uruguayos sobre la forma en que el presidente Yamandú Orsi se está desempeñando en su cargo, muestran un marcado balance negativo. Uno de cada cuatro uruguayos aprueba el trabajo del presidente, otro tanto tiene opiniones intermedias, y dos de cada cuatro lo desaprueban. Las desaprobaciones duplican a las aprobaciones, y el saldo neto resultante es de -28 puntos, según la última encuesta de Equipos Consultores.

La comparación con la medición anterior, de agosto, muestra una caída de 4 puntos en el nivel de aprobación y un aumento de 1 punto en la desaprobación (dentro del margen de error de la medición). El saldo neto se deteriora de -23 a -28. Es el registro más bajo de lo que va del período, muy similar (1 punto más bajo) que el del mes de junio.

Con una mirada más de mediano plazo, parece claro que el presidente ha atravesado tres etapas bien definidas en su evaluación de desempeño. Una primera fase con saldo neto positivo, durante la mayor parte de 2025. Una segunda fase con juicios divididos y saldos relativamente neutros, hasta febrero de 2026 inclusive. Y una tercera fase con saldos ya marcadamente negativos, que va desde abril y se mantiene hasta octubre. Las variaciones (al alza o a la baja) de los últimos meses no cambian significativamente la estructura general de los juicios de esta etapa, con apoyos de alrededor de una cuarta parte de la población, y desaprobación de aproximadamente la mitad.

Las diferencias políticas

También hay relativa estabilidad en los últimos meses en las diferencias de evaluación por bloque político. Dentro de sus propios votantes (de 2ª vuelta), la aprobación a Orsi se ha estabilizado en niveles algo por debajo del 50%. Por el contrario, entre los votantes de la oposición, la desaprobación es muy mayoritaria. La variación a la baja de la aprobación a Orsi en esta medición se explica fundamentalmente por una caída en los juicios entre los votantes opositores, y entre aquellos que no declaran su voto anterior.

La comparación histórica

En comparación con otros presidentes, los juicios actuales sobre Orsi se encuentran de mitad de tabla hacia abajo. A esta altura del ciclo, tres presidentes (el primero de Vázquez, Mujica y Lacalle Pou), recibían evaluaciones de saldos claramente positivos; otros dos (el segundo de Vázquez, y Jorge Batlle), saldos moderadamente negativos; por detrás de estos se ubica Orsi, con niveles muy parecidos a los que recibía Sanguinetti en 1996; finalmente, Lacalle Herrera en 1991 mostraba registros aún más negativos.

La imagen personal de Yamandú Orsi

Cuando se pregunta por la imagen personal de Yamandú Orsi como figura política (más allá del desempeño como presidente), los resultados son algo diferentes. En este caso, Orsi recibe casi tantas opiniones positivas (“simpatías”) como negativas (“antipatías”), mostrando un saldo neto apenas negativo.

Estos resultados contrastan con los de la evaluación de Orsi en su trabajo como presidente. La imagen positiva de Orsi como figura política es de 39% mientras que la aprobación de su trabajo como presidente es de 24%, es decir, que hay una brecha de 15 puntos. En palabras sencillas, el público tiene una mejor valoración de Yamandú Orsi como figura política, que como presidente de la República.

La existencia de una diferencia entre ambos indicadores no es una novedad. Orsi ha tenido esta característica durante todo el período de gobierno, al igual que la tuvieron también en su momento otros presidentes. Lo llamativo de esta medición es que los indicadores se mueven en sentido contrario. Por lo general, cuando un indicador cae, también lo hace el otro (en mayor o menor medida). Pero en octubre el contraste es marcado, y genera una brecha de magnitud inusual entre ambos indicadores.

En balance

La evaluación del desempeño del presidente Orsi se mantiene en una fase de balance marcadamente negativo. La leve recuperación insinuada en agosto no se mantuvo en octubre, donde se registra una caída adicional. En cambio, la imagen personal de Yamandú Orsi muestra una evolución diferente. Aunque con desgaste a lo largo del período, su imagen se ha mantenido por encima de su evaluación de gestión como presidente, e incluso en octubre mejora. Los próximos estudios permitirán evaluar si la diferencia entre ambos indicadores se mantiene elevada, o si vuelve a magnitudes más cercanas a lo habitual.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 6 y el 21 de octubre de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2.000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 715 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que Yamandú Orsi está desempeñándose como presidente?