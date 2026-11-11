Orsi convocó a su Consejo de Ministros, y el Frente Amplio reúne a la Agrupación Nacional de Gobierno con Cosse y Sánchez

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy (archivo).

El presidente Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministro para este jueves de tarde con agenda abierta, y según lo que pudo adelantar Subrayado, se espera que haya anuncios tras la reunión en Torre Ejecutiva.

El gabinete de ministros se reunirá con Orsi a partir de las 15:30 en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno), y habrá declaraciones a la prensa sobre las 17:30 o 18 horas.

En tanto, el jueves de mañana (antes del Consejo de Ministros) el Frente Amplio reunirá a la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno para analizar temas de actualidad y coyuntura política.

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Esta reunión comenzará a la hora 9 y se estima que finalice al mediodía.

Participarán la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, legisladores, intendentes y el presidente del FA Fernando Pereira.