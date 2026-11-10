"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV

La integrante del Centro Comercial e Industrial de Paysandú Belén Capurro expresó su desazón y la de colegas que no tuvieron las ventas esperadas el sábado pasado por la visita del papa León XIV.

“Teníamos una expectativa muy grande previo a la visita del papa”, dijo Capurro, y recordó que pidieron hacer una peatonal en el Centro creyendo que iba a concurrir mucha gente a la ciudad por la misa que el sábado 7 daría el papa. Pero no fue así.

“La verdad, no fue. Es más, tuvimos que pedirle a la Intendencia que abriera las calles a la circulación de los vehículos porque parecía un pueblo fantasma, no andaba nadie, no sabemos qué pasó”, dijo Capurro a Subrayado.

“No sabemos qué fue lo que pasó pero las ventas no fueron lo que esperábamos, ni parecido a lo que esperábamos. La gastronomía trabajó como siempre o menos inclusive. Y todos los rubros. Y muchos de ellos estaban con el tema de la zona de exclusión y no pudieron siquiera trabajar, no pudieron abrir”, cuestionó. “La gente vino, puntual, y se fue”, concluyó Capurro.

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