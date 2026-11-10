Imputaron al conductor que causó la muerte de un motociclista en la ruta Interbalnearia este lunes

Imputaron al conductor de un auto que mató a un motociclista en un siniestro en la ruta Interbalnearia este lunes.

El imputado tiene prohibición de conducir vehículos, así como arresto domiciliario nocturno, fijación de domicilio e imposibilidad de salir del país. La formalización fue por homicidio culpable.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo en la intercepción de la Interbalnearia y Pérez Butler el conductor del auto dobla sin cerciorarse si la vía estaba libre y ante la presencia de un ómnibus que no permitía buena visibilidad.

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El fiscal del caso es Ignacio Montedeocar.

EL CASO.

El conductor de una moto murió este lunes como consecuencia de un siniestro de tránsito que se registró sobre las 15:40 horas en el kilómetro 28 de la ruta Interbalnearia, a la altura de la avenida Pérez Butler.

Un automovilista circulaba de oeste a este cuando giró a la izquierda para tomar Pérez Butler y fue impactado en su lado derecho por una moto que circulaba por la Interbalnearia en sentido contrario, informó Policía Caminera.

El conductor de la moto murió en el lugar. Se trata de un hombre mayor de edad. Además, resultó lesionada una mujer que iba como acompañante en auto, sobre el lado del impacto.

Como consecuencia del siniestro, la ruta quedó parcialmente obstruida y el tránsito se canalizó por la senda rápida.