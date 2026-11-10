Arresto ciudadano en Punta Carretas: delincuente intentó robar a un hombre y fue retenido hasta que llegó la Policía

En la tarde de este martes hubo un arresto ciudadano en la zona de Punta Carretas. Un rapiñero que en moto quiso robar un teléfono celular fue retenido hasta que llegó la Policía.

La víctima, Diego, contó a Subrayado que circulaba por la rambla y que al cruzar Parva Domus una moto lo interceptó, lo pechó con el manubrio e intentó sacarle las llaves del auto y el celular.

"Me saca todo, pero no esperaba que tuviese las llaves del auto atadas, entonces se desestabiliza, queriendo agarrar Parva Domus a contra mano y se choca contra un auto estacionado. En eso, salgo a correrlo, otra persona que no sé quién es salió al cruce, lo esquiva, se desestabiliza, sube la vereda. Yo me le agarro de la parrilla de la moto. Una anormalidad porque no vas a frenar una moto andando, pero se desestabilizó, se dio contra la casa y se le volcó la moto al piso, perdió fuerza y lo pude abrazar, pero no podía con él. Tiene mucha fuerza", relató.

Como no podía con él, le pidió ayuda a dos trabajadores que circulaban en un camión de repartos. Estos bajaron cuerdas con las que pudieron retener al delincuente.

"No había móviles. La Policía que se arrimó en primera instancia era por dos que estaban por otra cosa, una diligencia judicial, y fue lo que pasó. Y así estamos y parece que vamos a acostumbrarnos a esto. A no poder hablar por teléfono con alguien que te llama por teléfono o a no poder caminar tranquilo. Estamos en una situación que la ciudadanía responde así. Estamos un poco cansados de que esto no frene", agregó.