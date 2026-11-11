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CARRASCO

Delincuentes intentaron asaltar una joyería; un trabajador de otra empresa le dio un martillazo al ladrón y frustró el robo

El hecho ocurrió en el complejo comercial ubicado en Costa Rica y avenida Rivera, en Carrasco. Uno de los rapiñeros quiso dispararle, pero se le cayó el cargador del arma de fuego.

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Un intento de robo ocurrió este miércoles de tarde en una joyería ubicada en un complejo comercial de Costa Rica y avenida Rivera, en Carrasco.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, dos delincuentes armados llegaron en una moto con una caja de entregas. Uno de ellos se bajó vestido con traje y corbata, amenazó y redujo al empleado del comercio.

En el complejo había una empresa de audio e iluminación que estaba realizando un montaje para un desfile de moda esta tarde, cuando uno de los empleados se dio cuenta que estaba ocurriendo la rapiña y le pegó un martillazo a uno de los delincuentes.

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Mediante un boquete intentaron robar durante el fin de semana en una joyería de Punta Carretas

El accionar del empleado frustró el robo a la joyería. Pero uno de los ladrones le quiso efectuar un disparo con el arma de fuego, pero la misma se le desarmó y le cayó el cargador en la calle.

El caso está a cargo de Investigadores de la Zona Operacional II de la Policía de Montevideo.

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