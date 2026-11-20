Un hombre de 25 años con antecedentes penales fue detenido al intentar estafar a dos mujeres de 68 y 80 años con el cuento del tío. Fue durante un procedimiento realizado este jueves en la Plaza Cagancha por personal de Investigaciones de la Zona Operacional I.
Detuvieron a un hombre en Plaza Cagancha cuando intentó estafar a una mujer; tenía un sobre con $169.720
La Policía fue alertada por funcionarios de una institución financiera cuando la víctima se presentó a solicitar un préstamo por un monto elevado.
La Policía fue alertada por funcionarios de una institución financiera cuando una de las víctimas, una mujer de 68 años, se presentó a solicitar un préstamo por un monto elevado. Sospecharon que se podía tratar de una estafa y llamaron a la Policía.
La mujer contó que dos hombres la habían llevado al local en un auto negro y aportó la descripción de uno de ellos que fue clave para su detención: llevaba boina gris y tapabocas negro, y que la estaba esperando afuera de la institución financiera.
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En la Plaza Cagancha, los policías ubicaron a un hombre que coincidía con esa descripción y procedió a detenerlo. Momentos antes, intentó descartarse de un sobre con 169.720 pesos y un comprobante de un préstamo a nombre de una de las víctimas. También, se le incautó un celular y 7.020 pesos que llevaba en su billetera.
El hombre está detenido a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 7º turno.
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