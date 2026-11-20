Un hombre de 25 años con antecedentes penales fue detenido al intentar estafar a dos mujeres de 68 y 80 años con el cuento del tío. Fue durante un procedimiento realizado este jueves en la Plaza Cagancha por personal de Investigaciones de la Zona Operacional I.

La Policía fue alertada por funcionarios de una institución financiera cuando una de las víctimas, una mujer de 68 años, se presentó a solicitar un préstamo por un monto elevado. Sospecharon que se podía tratar de una estafa y llamaron a la Policía.

La mujer contó que dos hombres la habían llevado al local en un auto negro y aportó la descripción de uno de ellos que fue clave para su detención: llevaba boina gris y tapabocas negro, y que la estaba esperando afuera de la institución financiera.

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En la Plaza Cagancha, los policías ubicaron a un hombre que coincidía con esa descripción y procedió a detenerlo. Momentos antes, intentó descartarse de un sobre con 169.720 pesos y un comprobante de un préstamo a nombre de una de las víctimas. También, se le incautó un celular y 7.020 pesos que llevaba en su billetera.

El hombre está detenido a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 7º turno.