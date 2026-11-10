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Detuvieron a "El Meo", uno de los cabecillas narcos en disputa en Marconi

El hombre fue detenido en una automotora de Parque Miramar, en Ciudad de la Costa, junto a su pareja y otras tres personas. La Policía lo seguía desde hacía varios días.

Foto: Subrayado. Policía en barrio Marconi, Montevideo.

Foto: Subrayado. Policía en barrio Marconi, Montevideo.

Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", uno de los cabecillas de una de las bandas narcos enfrentadas en el barrio Marconi de Montevideo, fue detenido este martes en una automotora de Parque Miramar, en Ciudad de la Costa, Canelones.

El hombre estaba junto a su pareja y otras tres personas. Los cinco fueron detenidos durante un allanamiento en el lugar por parte de efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, según supo Subrayado.

La Policía seguía sus pasos desde hacía algunos días con el objetivo de detenerlo.

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"El Meo" integra una de las dos bandas que mantienen un enfrentamiento en Marconi y es señalado como uno de sus principales referentes. Además, se dedica a la distribución de drogas. La detención de este martes fue en avances de la Operación Trazador.

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