El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este viernes de mañana, desde la hora 8, una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el extremo norte del país (Artigas).
Rige una advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes
La advertencia amarilla por mal tiempo: tormentas puntualmente fuertes, rige dese las 8 de la mañana y se actualiza a las 11 o ante cambios significativos.
“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Seguí leyendo
Rige advertencia de Inumet por tormentas fuertes para Montevideo, Canelones y localidades de cuatro departamentos
Temas de la nota
Lo más visto
MALVÍN NORTE
Delincuentes entraron armados para robar una pizzería y el dueño los enfrentó con disparos
MVOT Y BHU
Lanzaron programa de préstamos para viviendas a familias con capacidad de pago y dificultades para el ahorro inicial
MALDONADO
Administradores de edificios del Este disconformes con decreto de la Junta: "No consultaron a los que están todo el día en la playa"
TAMBIÉN HABLÓ DE COLONIA SHOPPING
"Yo no hago corregir a nadie, por favor", dijo Orsi y volvió a respaldar a Lustemberg ante la interpelación
RESOLUCIÓN POR MAYORÍA
Dejá tu comentario