Personal de la Intendencia de Montevideo y del área de Investigaciones de la Zona Operacional 4 de la Policía, tiraron abajo muros levantados en pasajes del barrio Cerro Norte que impedían la circulación entre casas y comercios de la zona.
La Intendencia y la Policía tiran abajo muros levantados en un pasaje de Cerro Norte que bloqueaban la circulación
Los muros fueron levantados por vecinos del lugar en el pasaje 105 de Cerro Norte. Bloqueaban el paso de la Policía y otros servicios.
En este caso estaban cortando el paso en el pasaje 105, un pasaje conocido en la zona como el de “los Colorados”, en alusión a un grupo criminal que opera en el barrio.
Esos muros fueron construidos para impedir el paso de la Policía y protegerse de balaceras, según información a la que accedió Subrayado en el lugar.
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