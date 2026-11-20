El Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió información a la Intendencia de Montevideo (IMM) sobre la situación de los espacios públicos de la capital por la acumulación de basura por atrasos en la recolección de los contenedores ubicados en la vía pública.

Fuentes del MSP indicaron a Subrayado que la solicitud de información es habitual cuando ocurren situaciones como las que se están dando, en la que vecinos de varios barrios de Montevideo reclaman por la acumulación de basura desparramada en torno a los contenedores.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, anunció el jueves el incremento de recursos, como maquinaria pesada, camiones y cuadrillas privadas, para normalizar el servicio, y que se mantendrán hasta después de las fiestas de fin de año.

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Herou rechazó que el uso de recursos privados en la recolección de la basura sea una privatización del servicio. "Ante situaciones complicadas, como la que estamos atravesando, convocamos a actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad", afirmó.

En tanto, los ediles de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo apuntaron a una "situación de emergencia" en la recolección de residuos y que la IMM no está dando una respuesta acorde.