El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica, indica el informe.
La advertencia rige para los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Florida, y para las siguientes localidades:
- Colonia: Los Pinos y Nueva Helvecia.
- Durazno: Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
- Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
- Lavalleja: Estación Solís, Gaetán, Illescas, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.
- Maldonado: Gregorio Aznárez y Pueblo Solís.
- Treinta y Tres: Valentines.
Se prevé una actualización sobre las 18:30 horas.
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