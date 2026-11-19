El propietario de una pizzería se enfrentó a delincuentes que ingresaron a su comercio en un intento de rapiña y hubo intercambio de disparos.

El local, ubicado en el barrio Malvín Norte, próximo a Hipolito Yirigoyen y Malvín Alto, estaba en horario de funcionamiento cuando dos delincuentes, que llegaron en moto, ingresaron con un arma y bajo amenaza exigieron la recaudación. Como respuesta, el dueño de la pizzería tomó un arma -que está en regla- y efectua dos disparos. Los rapiñeros respondieron con otro disparo que provocó daños en el techo del local.