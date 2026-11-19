El Ministerio de Vivienda (MVOT) en conjunto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) buscan facilitar el acceso a créditos para familias que puedan afrontar una cuota mensual, pero encuentran dificultades para reunir el dinero necesario para la entrega inicial.

En esta primera etapa del programa “Abriendo puertas, primera vivienda”, se otorgarán hasta 500 préstamos, distribuidos en los 19 departamentos del país.

El financiamiento estará a cargo del BHU en unidades indexadas, con un plazo de hasta 25 años y la posibilidad de financiar hasta el 95% del valor de la vivienda.

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Los postulantes deberán contar con un ahorro previo del 5%.

Además, el MVOT podrá subsidiar hasta el 50% de la cuota mensual, dependiendo de la situación económica de cada hogar.

La propuesta está dirigida tanto a personas que viven solas como a familias integradas por más de una persona. Se podrá adquirir una vivienda usada o existente en el mercado inmobiliario, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el programa y cuente con la aprobación del BHU.

Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma online, a través de la página web del Ministerio de Vivienda, y permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de noviembre.

Las personas interesadas pueden consultar las bases, los requisitos y la documentación necesaria en los canales oficiales del organismo, o comunicarse al 0800 46427.