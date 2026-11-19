El Ministerio de Vivienda (MVOT) en conjunto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) buscan facilitar el acceso a créditos para familias que puedan afrontar una cuota mensual, pero encuentran dificultades para reunir el dinero necesario para la entrega inicial.
Lanzaron programa de préstamos para viviendas a familias con capacidad de pago y dificultades para el ahorro inicial
Se trata del programa “Abriendo puertas”. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la primera vivienda y reducir las barreras para llegar a su casa propia, aseguran el MVOT y el BHU.
En esta primera etapa del programa “Abriendo puertas, primera vivienda”, se otorgarán hasta 500 préstamos, distribuidos en los 19 departamentos del país.
El financiamiento estará a cargo del BHU en unidades indexadas, con un plazo de hasta 25 años y la posibilidad de financiar hasta el 95% del valor de la vivienda.
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Los postulantes deberán contar con un ahorro previo del 5%.
Además, el MVOT podrá subsidiar hasta el 50% de la cuota mensual, dependiendo de la situación económica de cada hogar.
La propuesta está dirigida tanto a personas que viven solas como a familias integradas por más de una persona. Se podrá adquirir una vivienda usada o existente en el mercado inmobiliario, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el programa y cuente con la aprobación del BHU.
Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma online, a través de la página web del Ministerio de Vivienda, y permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de noviembre.
Las personas interesadas pueden consultar las bases, los requisitos y la documentación necesaria en los canales oficiales del organismo, o comunicarse al 0800 46427.
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