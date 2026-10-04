Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española

Un uruguayo de 29 años fue asesinado esta mañana en un apartamento ubicado en el barrio Palermo, en Buenos Aires.

Según explicaron fuentes policiales argentinas a Subrayado, el crimen se está trabajando como un ajuste de cuentas narco. A un kilómetro del lugar donde fue asesinado a tiros, en el cruce de Santa Fe y Bullrich, la Policía detuvo a dos sospechosos y encontró un arma con silenciador que fue incautada y que será sometida a peritajes para determinar si se trata del arma homicida.

Seguí leyendo Messi llegó a Argentina para el encuentro amistoso ante Benín, su último partido con la selección

El asesinado es un hombre conocido por la Policía uruguaya porque pese a que no estaba requerido, operaba con la venta de drogas en Villa Española, aliado al clan familiar de "Los Puglia", y no tenía parentesco con ellos. Tiene tres antecedentes penales de los años 2014, 2016 y 2017. En 2014 fue preso por rapiña y estando recluido sumó dos por suministro de drogas.

Además, tenía varias anotaciones cuando era menor de edad y múltiples indagatorias policiales por hurto, rapiña, lesiones personales y homicidio.

"Los Puglia" han sido objeto de investigaciones y allanamientos de parte de la Policía en reiteradas ocasiones. El clan, además, fue víctima de un ataque a tiros en la canteras del Parque Rodó en julio, cuando fue asesinado un niño de 12 años que era parte de la familia Puglia.

El 31 de agosto también fueron blanco de un ataque a tiros en Tomás Claramunt y Juan Vicente de Arco, en una edificación vinculada con el clan familiar y que dejó a un joven de 19 años muerto y a cuatro personas heridas, entre ellas, a un familiar del ahora asesinado en Argentina.

La Policía uruguaya envió los datos del fallecido y la investigación está en manos de las autoridades policiales del vecino país.