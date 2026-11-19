Administradores de edificios de Punta del Este manifestaron su disconformidad luego de que la Junta Departamental de Maldonado aprobara un decreto que prohíbe la colocación de reposeras y sombrillas y la reserva de lugares en las playas hasta 10 metros del agua.

El presidente del Colegio de Administradores del Este, Willy Ihlenfeld, dijo a Subrayado que el decreto fue inapropiado ya que se está a muy poco de la temporada.

"Ha generado mucho ruido lo que fue el anuncio de la Junta Departamental que lo aprobó ahora de apuro. Generó ruido porque no consultaron a los que están todo el día en la playa y los que están trabajando ahí. Un cambio de normativa en la puerta de la temporada es lo que genera este problema, porque estamos todos de acuerdo de que de alguna manera hay que reglamentar lo que es el uso del espacio público y de la playa en particular que es lo que hace a la esencia de Punta del Este", explicó.

Ihlenfeld dijo que los playeros ya fueron contratados y comprados los equipamientos.

"No está claro dónde va a ser la operativa diaria de almacenamiento. La verdad que nos parece totalmente desatendido el planteo de la Junta en esta época", destacó.

Consultado sobre las afectaciones más inmediatas y directas, dijo que esperan ser escuchados para ver cómo piensan implementar en esta temporada o se puede diferir para la temporada que viene y lograr que todas las partes involucradas coordinen con tiempo.