RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Voraz incendio consumió vivienda en La Capuera; una mujer fue rescatada por familiares

Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al celular 093 421 805, con Luis Alberto Colman, vecino de la familia afectada.

incendio-la-capuera-maldonado-
camión-cisterna-incendio-maldonado

Un voraz incendio causó pérdidas totales en vivienda de La Capuera, en el departamento de Maldonado.

Desde Bomberos dijeron a Subrayado que la casa era de construcción y techo liviano, más precisamente de madera, de una área de 40 metros cuadrados. Una mujer mayor de edad fue derivada a un centro de salud.

Uno de los vecinos dijo que son dos viviendas separadas por una pared y que el fuego comenzó el fondo cuando una mujer prendió una estufa y se acostó. En la otra parte de la casa estaba una mujer de 85 años que fue rescatada por familiares.

colonia: muere un hombre de 77 anos tras el incendio de su casa en nueva helvecia
Seguí leyendo

Colonia: muere un hombre de 77 años tras el incendio de su casa en Nueva Helvecia

"Le salvaron la vida porque fue todo muy rápido", dijo vecino. Y agregó: "Sacaron un colchón y una manta, el fuego te abraza y no te da posibilidad (...) no hay daños físicos, que es lo más importante".

Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al celular 093 421 805, con Luis Alberto Colman, vecino de la familia afectada.

Camión incendiado

Bomberos de Maldonado intervinieron también en la extinción de un camión cisterna que se encontraba pronto para salir a realizar tareas. Los operarios estaban haciendo el calentamiento de asfalto cuando se suscitó una llama en la parte trasera del vehículo.

Los efectivos del fuego tardaron unos 15 minutos en llegar, pero pudieron controlar el foco y evitar que las llamas afectaran la parte de la cabina.

CAMION MALDONADO

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario