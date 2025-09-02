Voraz incendio consumió vivienda en La Capuera; una mujer fue rescatada por familiares

Un voraz incendio causó pérdidas totales en vivienda de La Capuera , en el departamento de Maldonado.

Desde Bomberos dijeron a Subrayado que la casa era de construcción y techo liviano, más precisamente de madera, de una área de 40 metros cuadrados. Una mujer mayor de edad fue derivada a un centro de salud.

Uno de los vecinos dijo que son dos viviendas separadas por una pared y que el fuego comenzó el fondo cuando una mujer prendió una estufa y se acostó. En la otra parte de la casa estaba una mujer de 85 años que fue rescatada por familiares.

"Le salvaron la vida porque fue todo muy rápido", dijo vecino. Y agregó: "Sacaron un colchón y una manta, el fuego te abraza y no te da posibilidad (...) no hay daños físicos, que es lo más importante".

Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al celular 093 421 805, con Luis Alberto Colman, vecino de la familia afectada.

Camión incendiado

Bomberos de Maldonado intervinieron también en la extinción de un camión cisterna que se encontraba pronto para salir a realizar tareas. Los operarios estaban haciendo el calentamiento de asfalto cuando se suscitó una llama en la parte trasera del vehículo.

Los efectivos del fuego tardaron unos 15 minutos en llegar, pero pudieron controlar el foco y evitar que las llamas afectaran la parte de la cabina.