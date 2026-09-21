Un voraz incendio se desató este lunes sobre las 13:00 horas en una casa costera de José Ignacio.
Voraz incendio causó pérdidas totales en una casa de José Ignacio contra la costa
El fuego comenzó sobre las 13:00 horas de este lunes y trabajaron bomberos de varias unidades y voluntarios.
La vivienda, ubicada en calle La Biguá, contra la playa, sufrió pérdidas totales y otra casa lindera también fue afectada.
El material de la casa, de madera con techo de quincho, más el viento, propiciaron la propagación del fuego, informó la Dirección Nacional de Bomberos.
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"Se trabajó mediante ataque directo al fuego, logrando evitar su propagación hacia una segunda vivienda. Debido a la magnitud del incendio, fue necesario solicitar apoyo hídrico al Destacamento Maldonado", señala el comunicado. También trabajaron bomberos voluntarios.
No hay lesionados. Investigan el origen.
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