El juego ya empezó en Gran Hermano Uruguay: hay tres aspirantes dentro de la casa y una se irá el martes; los detalles

Hay tres jugadoras que todavía no están firmes en la casa. Son las aspirantes, que deberán conquistar al público y a los participantes para seguir en competencia.

Las reglas son así: ninguna aspirante sabe cuál es la otra que está en su misma condición y no pueden revelarlo hasta el lunes, cuando en la gala, con la presencia del "Colo" Gianarelli, lo revelen a todos. El martes, primero, los participantes serán quienes salven a una de las tres. Luego, el público elegirá a la eliminada.

Mientras tanto y hasta el martes inclusive, el público puede votar quién quiere que se vaya de la casa. Desde ahora y hasta que termine la primera edición de Gran Hermano, las placas serán negativas, es decir, los votos restan.

Las tres aspirantes son Laura, Melanie y Tatiana. Para votar para que se vaya una de ellas, hay que enviar SMS al 7020 con la palabra VOTO + el nombre. #GranHermanoUY | El juego ya empezó para tres jugadoras, que ingresan como aspirantes y deberán ganarse el cariño del público.



Laura tiene 67 años y es la primera de ellas en ingresar como aspirante. Entró pidiendo el apoyo de la gente. "Quiero disfrutar de esto, conocerlo",… pic.twitter.com/KIDplS9RVF — Subrayado (@Subrayado) September 21, 2026 #GranHermanoUY | Melanie es la segunda aspirante en ingresar a la casa: eso significa que deberá conquistar al público desde ya, para evitar irse el martes. pic.twitter.com/V7PpUUZabn — Subrayado (@Subrayado) September 21, 2026 #GranHermanoUY | Tatiana es de Canelones y asegura "es un sueño" llegar a la casa. Es la tercera aspirante, por lo que compite con Laura y Melanie para no irse el martes.



Con su ingreso, ya está activa la primera placa. pic.twitter.com/EIOmO2lAAZ — Subrayado (@Subrayado) September 21, 2026

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