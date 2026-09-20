Hay tres jugadoras que todavía no están firmes en la casa. Son las aspirantes, que deberán conquistar al público y a los participantes para seguir en competencia.
El juego ya empezó en Gran Hermano Uruguay: hay tres aspirantes dentro de la casa y una se irá el martes; los detalles
Para elegir quién se va de la casa, el público debe votar de forma negativa en la primera placa de Gran Hermano Uruguay.
Las reglas son así: ninguna aspirante sabe cuál es la otra que está en su misma condición y no pueden revelarlo hasta el lunes, cuando en la gala, con la presencia del "Colo" Gianarelli, lo revelen a todos. El martes, primero, los participantes serán quienes salven a una de las tres. Luego, el público elegirá a la eliminada.
Mientras tanto y hasta el martes inclusive, el público puede votar quién quiere que se vaya de la casa. Desde ahora y hasta que termine la primera edición de Gran Hermano, las placas serán negativas, es decir, los votos restan.
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Las tres aspirantes son Laura, Melanie y Tatiana.
Para votar para que se vaya una de ellas, hay que enviar SMS al 7020 con la palabra VOTO + el nombre.
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