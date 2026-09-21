Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa

Gran Hermano Uruguay se estrenó este domingo 20 de setiembre de 2026, una fecha que quedará en la historia de la televisión uruguaya y los protagonistas ya están en la casa.

El juego ya empezó. Antes de que comience la nominación, hay una participante que dejará la casa el martes. Esto se da porque de los 21 que entraron este domingo, tres son aspirantes y deberán conquistar al público en pocos días para no irse antes de poder nominar.

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JAZMÍN

Jazmín, 22 años, afuera de la casa es manicurista, vive en Ciudad de la Costa y adentro promete "mostrar las garras".

"Hoy vine a devorarme la casa", aseguró en su presentación.

GUADALUPE

Desde Salto, llega a la casa Guadalupe, de 26 años. "En el 2022 la del tarot me dijo que en 2026 me iba a hacer famosa. Creer o reventar chicos", contó en su presentación.

GUILLERMO

Desde Durazno (aunque vive en Canelones) llegó el peón de campo Guillermo, de 25 años. "Si en la casa llega a faltar yerba, se va a complicar la cosa", aseguró.

LAURA

Laura tiene 67 años y es la primera de ellas en ingresar como aspirante. Entró pidiendo el apoyo de la gente. "Quiero disfrutar de esto, conocerlo", les dijo a los otros participantes que estaban dentro.

FABRICIO

Tiene 31 años, es herrero y de Paysandú. Su nombre es Fabricio y se presentó como alguien "de carácter fuerte" que "detesta la gente soberbia".

BRUNO ACEVEDO

Bruno tiene 28 años. Nació en Piedras Blancas y hoy vive en Punta del Este. "A mi padre lo conocí en un bondi cuando tenía 10 años, nos vimos por un tiempo y se terminó borrando de nuevo", contó.

GUSTAVO

A los 37 años, Gustavo decidió entrar a la casa de Gran Hermano. "Me gusta llegar y que me vean, así que acá estoy", remarcó. Afuera de la casa queda su hijo, Benicio, de siete años.

TAI

"Me hice viral por llorar en Tik Tok por un ex, pero esa es solo una parte de mi historia", contó Tai, de 28 años, al ingresar.

JESSICA

"Mi nombre es Jessica Martínez, tengo 36 años y si les gustan las buenas historias, la encontrarán", contó antes de entrar y habló sobre su historia con 17 hermanos.

VICKY

Con 26 años, Victoria contó que vive "por la anécdota" y con esa mentalidad llegó a la casa de Gran Hermano, desde el barrio Goes de Montevideo. Además, aseguró que no soporta a "la gente tibia" y que es intensa.

BRUNO REYES

Es guardavidas en Punta del Este, tiene 32 años y dijo que a la casa de Gran Hermano entró para demostrar su juego. "Para mí lo que es manejo de grupos es una papa, y más el de esta casa, que lo voy a llevar de taquito".

MELANIE

Mélanie es otra de las aspirantes en esta etapa del juego, por lo que deberá hacer todo para no irse este martes. De 36 años y de Piedras Blancas, dice que por su trabajo le tocó compartir tiempo "con muchos hombres" y que se hace respetar.

AGUSTINA

Agustina tiene 26 años y es de Carrasco. Asegura que es un "cúmulo de malas decisiones" y la "oveja negra" de su familia. Promete "picantear" el juego.

MATÍAS CATÁN

Con 31 años, Matías entró a la casa de Gran Hermano. Sostiene que es "fiel" a si mismo y que se da los gustos en vida. "No miento, pero te voy a dibujar la verdad".

VICTORIA CAMPO

Victoria Campo dijo que entró a la casa buscando un cambio de vida. "Soy carismática, me llevo bien con todo el mundo, pero si me buscan, me encuentran", remarcó,

MATÍAS CALIMARES

Tiene 20 años y es de los más chicos de la casa. Es de Sayago y juega al básquetbol de forma profesional. "Muy de Sayago, mi lugar en el mundo", contó y adelantó que va con estrategias.

FACUNDO

De Trinidad, llegó a Gran Hermano como un músico de 21 años que quiere darse a conocer. "Tengo una personalidad muy competitiva", afirmó.

TATIANA CABRERA

Es otra de las "aspirantes" a participar en Gran Hermano, por lo que su lugar está en juego hasta el martes. "Me encanta llegar a un lugar y que sepan que llegó Tatiana Cabrera", compartió.

JUAN MARTÍN

Desde Tambores y con 26 años llegó a la casa de Gran Hermano. Domador y estudiante de Derecho, "de campo, pero también de las leyes".

ESTEBAN

"Chofer de bondi" de 46 años que desde La Unión se metió en la casa. "Alegre, me gusta vivir la vida, hacer ejercicio, la música, el candombe, soy bien uruguayo", dijo.

TATIANA MILANO

De Barros Blancos se mudó a Ciudad Vieja y ahora se fue a la casa de Gran Germano. Tiene 36 años y promete ser "una ballena que se come a los pececitos".