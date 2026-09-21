Orsi se reunió con Lula da Silva en Nueva York: "Un referente en la construcción de una región con más integración"

El presidente Orsi se reunió este lunes con su par de Brasil Lula da Silva en Nueva York, en el marco del viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el jueves de esta semana.

El encuentro de Orsi con Lula ocurre dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Brasil (domingo 4 de octubre), que tiene al mandatario de izquierda en un cabeza a cabeza con Flavio Bolsonaro (derecha), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, procesado por intento de golpe de Estado.

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“Un orgullo encontrarnos con Lula en Nueva York, un referente en la construcción de una región con más integración, cooperación y voz propia en el mundo”, escribió Orsi en un mensaje de Instagram.

“Conversamos sobre los grandes desafíos que tenemos por delante: fortalecer el multilateralismo, profundizar la integración regional a través de la CELAC y el Mercosur, ampliar la cooperación comercial y seguir trabajando juntos en nuestras fronteras y en el intercambio cultural”, agregó el presidente uruguayo.

“Nuestros países comparten una historia, una frontera viva y desafíos que requieren respuestas comunes. En este período avanzamos en hechos concretos, como la cooperación sanitaria en la frontera y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre nuestros países. Frente a los grandes desafíos globales y regionales, necesitamos más diálogo, más integración y más capacidad de construir juntos”, concluyó Orsi.

El mensaje de Lula

“Tuve este lunes (21) un encuentro bilateral con el presidente de Uruguay, Yamndú Orsi, en Nueva York, en el contexto de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, escribió Lula también en redes sociales.

“Conversamos sobre la integración latinoamericana y caribeña, así como sobre las amenazas del extremismo político y de la desinformación en la región y en el mundo”, agregó el presidente y candidato a la reelección en Brasil.

“Tratamos temas de la agenda bilateral, en especial infraestructura y comercio agrícola. Agradecí la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China. También manifesté interés en conocer la experiencia uruguaya de regulación de las apuestas en línea (bets)”, informó Lula.

“El presidente Orsi y yo debemos encontrarnos nuevamente pronto, para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, en especial la construcción del puente binacional sobre el río Jaguarão”, concluyó.