Un principio de incendio afectó un residencial en la zona de Cordón; 17 personas fueron evacuadas

Un principio de incendio se registró este miércoles de noche en un residencial para adultos mayores en la zona del barrio Cordón.

El fuego se generó en la cocina de la residencia y ya fue extinguido por personal de Bomberos que acudió al llamado de emergencia. El origen pudo haber sido una caja de fusibles, indicaron fuentes policiales.

La densidad de humo obligó el desalojo preventivo de los residentes del hogar, ubicado en Gaboto, entre Rodó y Chaná. Algunos permanecieron en la vereda y otros fueron alojados momentáneamente en una academia de baile lidera al residencial. En total, 17 personas fueron evacuadas.

Policía y personal de Bomberos trabajó en el lugar, que no dejó personas afectadas. Se cortó el tránsito por calle Gaboto. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se notificó y concurrieron al hogar por precaución.

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