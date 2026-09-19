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Puente internacional

Incautaron USD 190.000, $43.000 y más de 2 millones de pesos argentinos a un conductor en el puente San Martín

El dinero estaba oculto debajo del tapizado de los asientos del conductor y acompañante y en la funda de una tableta. El conductor argentino fue puesto en libertad, emplazado; fijó domicilio en Uruguay.

Foto cedida a Subrayado. Dólares, pesos uruguayos y argentinos incautados.

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Foto cedida a Subrayado. Camioneta Ford Explorer, 2.3L, XLT, 4x4, incautada.

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Funcionarios de Aduanas de Fray Bentos incautaron USD 190.000 que eran trasladados sin declarar en una camioneta que ingresaba a Uruguay por el puente San Martín. También fueron incautados $43.000 y 2.030.000 pesos argentinos.

El procedimiento fue el miércoles, sobre las 15:30, durante una inspección de rutina a una camioneta uruguaya que retornaba al país. El dinero estaba oculto debajo del tapizado correspondiente al conductor y al acompañante, además de parte del efectivo que estaba guardado en la funda de una tableta personal.

La camioneta, una Ford Explorer 4x4, fue incautada y su valor fue estimado en aproximadamente USD 58.000.

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Foto cedida a Subrayado. Camioneta Ford Explorer, 2.3L, XLT, 4x4, incautada.

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El conductor es un ciudadano argentino con documento uruguayo y residencia legal en el país. Tras tomar contacto con la fiscal letrada departamental de 2.º turno, Ana Martínez, se dispuso la incautación del dinero y del vehículo.

Según supo Subrayado, el hombre fue emplazado, quedó en libertad mientras continúa la investigación y fijó domicilio en Uruguay.

Entre el dinero y el valor de la camioneta, el procedimiento representa una cifra cercana a USD 250.000.

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