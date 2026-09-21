El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en todo el sur del país, desde Soriano hasta Rocha, (ver mapa abajo).
Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
La advertencia amarilla de Meteorología rige desde las 11 de la mañana de este lunes, hasta la noche, en todo el sur del país, (mirá el mapa).
La advertencia comenzó a la hora 11 de este lunes y se extiende hasta las 21 horas, dice el informe oficial.
En esta zona, especialmente en la costa del Río de la Plata y el océano Atlántico, se esperan “vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 40-60 km/h, y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h”, dice Meteorología.
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