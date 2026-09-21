Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Fuertes tormentas se registraron desde la noche del domingo hasta la madrugada de este lunes en Uruguay, desde Fray Bentos (Río Negro) hasta Tacuarembó, Rivera y Artigas, pasando por Durazno, Paysandú y Salto.

Durante esas horas hubo caída de granizo en varias zonas, mucha lluvia y viento fuerte que causó la caída de árboles y columnas del tendido eléctrico e iluminación.

A su vez, UTE reporta en la mañana de este lunes más de 3.000 clientes sin luz en Rivera y cerca de 2.000 en Durazno. En Florida y Río Negro no llegan a 1.000 los servicios interrumpidos.

El Instituto Uruguayo de Meteorología publicó advertencias de color amarillo desde las 2 de la tarde del domingo, que pasaron a ser naranjas por tormentas fuertes y puntualmente fuertes entre las 20 y las 23 horas aproximadamente. Pasadas la 1 de la madrugada de este lunes cesaron las advertencias del Inumet.

Según agencias meteorológicas de la región, en el sur de Brasil, cerca del límite con Uruguay, las tormentas fueron muy fuertes y gran parte de la región quedó sin energía eléctrica, además de los destrozos causados por el viento y la lluvia.

Fotos: Policía Caminera