"Es insostenible": cámaras empresariales advierten por la "gravedad" del conflicto en el puerto

Las cámaras empresariales advirtieron que las interrupciones en los servicios portuarios generan una situación “insostenible” para la producción, el comercio y la economía del país.

En una declaración conjunta, las cámaras señalaron que es su “responsabilidad advertir acerca de la gravedad, urgencia e implicancias de la actual crisis de producción y comercio exterior”.

Según señalaron, “en los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores”.

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Las cámaras agregaron que “la medida de hoy extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades”.

En lo que va del año, indicaron, “se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025”. Además, sostuvieron que “en promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado”.

“Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”, expresaron.

Las cámaras afirmaron que tienen “reporte de faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios”.

También señalaron que “la incertidumbre permanente, al tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover”.

“Para ese necesario crecimiento, el esfuerzo de las empresas debería estar concentrado en crecer. Sin embargo, la energía del día a día está puesta en sortear las barreras generadas por esta situación”, afirmaron.

“La falta de certezas daña nuestra conectividad y nos aleja del objetivo de desarrollarnos como hub logístico”, agregaron.

Las cámaras empresariales reclamaron alcanzar “un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable” y dijeron que “preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país”.

“La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, sostuvieron.

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