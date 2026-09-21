RECIBÍ EL NEWSLETTER
comunicado

"Es insostenible": cámaras empresariales advierten por la "gravedad" del conflicto en el puerto

Las cámaras empresariales cuestionaron las interrupciones en los servicios portuarios y alertaron por faltantes, envíos al seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios.

Foto: FocoUy. Archivo.

Foto: FocoUy. Archivo.

Las cámaras empresariales advirtieron que las interrupciones en los servicios portuarios generan una situación “insostenible” para la producción, el comercio y la economía del país.

En una declaración conjunta, las cámaras señalaron que es su “responsabilidad advertir acerca de la gravedad, urgencia e implicancias de la actual crisis de producción y comercio exterior”.

Según señalaron, “en los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores”.

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
Seguí leyendo

Orsi se reunió con Lula da Silva en Nueva York: "Un referente en la construcción de una región con más integración"

Las cámaras agregaron que “la medida de hoy extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades”.

En lo que va del año, indicaron, “se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025”. Además, sostuvieron que “en promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado”.

“Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”, expresaron.

Las cámaras afirmaron que tienen “reporte de faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios”.

También señalaron que “la incertidumbre permanente, al tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover”.

“Para ese necesario crecimiento, el esfuerzo de las empresas debería estar concentrado en crecer. Sin embargo, la energía del día a día está puesta en sortear las barreras generadas por esta situación”, afirmaron.

“La falta de certezas daña nuestra conectividad y nos aleja del objetivo de desarrollarnos como hub logístico”, agregaron.

Las cámaras empresariales reclamaron alcanzar “un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable” y dijeron que “preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país”.

“La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, sostuvieron.

Mirá el comunicado completo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
Puente internacional

Incautaron USD 190.000, $43.000 y más de 2 millones de pesos argentinos a un conductor en el puente San Martín
MEDIDAS CAUTELARES

Encargado de un edificio de Punta del Este alquilaba apartamento sin consentimiento del dueño: fue imputado
DESDE LAS 21:15

Comenzó Gran Hermano Uruguay; es la 71ª adaptación del reality televisivo más exitoso del mundo

Te puede interesar

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.
MANO A MANO EN ESTADOS UNIDOS

Orsi se reunió con Lula da Silva en Nueva York: "Un referente en la construcción de una región con más integración"
Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba
canelones

Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba
Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h
VIENTO SOSTENIDO DE 40-60 km/h

Advertencia amarilla de Meteorología por vientos fuertes y persistentes, con rachas de 80 km/h

Dejá tu comentario