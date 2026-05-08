Vicepresidente de INAU se refirió a posible nueva adopción por parte de Cipriani-Minetti; investigación continúa

El INAU inició una investigación administrativa por el caso de adopción por parte de la pareja italiana Cipriani - Minetti y hasta el momento no han tenido resultados de una presunta irregularidad en el proceso.

"Un chiquilín que ingresa al amparo del INAU a comienzos del 2018. A mediados de 2019 esta familia se vincula con el hogar donde este chiquilín estaba alojado, y a partir de marzo de 2020 manifiesta su voluntad de ingresar en un proceso de adopción. Ese proceso de adopción termina en un proceso provisorio en el año 2021, que termina ratificado después por la Justicia en el año 2023", indicó Fuentes.

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"Creo que todo esto tiene que tener la imparcialidad suficiente para que en este caso las personas del área jurídica que están llevando adelante este procedimiento puedan entrevistar a las personas involucradas, puedan verter los testimonios, analizar toda la información que está en los expedientes y a partir de ahí recomendar los pasos a seguir, esto independientemente de lo que es el proceso judicial", dijo el jerarca y señaló que están a disposición de brindar la información que soliciten los organismos.

Sobre una posible nueva adopción por parte del empresario, actualmente INAU no tiene elementos que se lo impidan.

"No está en este momento ni inscripto en el registro único de adoptantes del INAU ni presentó ninguna documentación como para postular su ingreso. Después hay otras vías de adopción que no tienen que ver con el INAU, que son las que habilitó la Ley de Urgente Consideración, y que parten del mecanismo judicial", indicó y sobre la posibilidad de que les negaran la adopción si la solicitaran, dijo que "en este momento no porque no tenemos elementos que puedan decir algo contrario. En caso de que de las investigaciones surja algo, sí lo condicionaría".

El caso Minetti

Nicole Minetti fue condenada en Italia a 3 años y 11 meses de prisión por dos causas: favorecimiento de la prostitución, uno de los procesos derivados de los escándalos sexuales que protagonizó Silvio Berlusconi, y desvío de fondos públicos durante su etapa como consejera en Lombardía.

Sin embargo, en febrero de este año, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó su indulto alegando razones humanitarias. La mujer tenía que cuidar de un hijo adoptivo, de nacionalidad uruguaya, menor de edad y con problemas de salud. Pero el perdón concedido por Mattarella desató un escándalo en ese país.

Investigaciones periodísticas en Italia apuntan a graves irregularidades que incluyen la adopción del niño uruguayo que sirvió de base para el indulto.