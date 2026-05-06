Interpelación al Mides y al INAU terminó sin mayoría para ninguna moción, ni de apoyo ni de rechazo

La interpelación al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) presidido por Claudia Romero, fue realizada por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.

El motivo del llamado a sala fue la muerte de varios menores de edad el año pasado cuando estaban al cuidado y amparo del Estado en hogares del INAU o instituciones controladas por este organismo.

Jisdonian dijo que fueron 20 las muertes de menores el año pasado, y Romero respondió que fueron 8. Dijo que 12 fallecidos eran mayores de edad y 8 eran niños o adolescentes.

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El diputado interpelante acusó al directorio del INAU de “negligencia” y “falta de transparencia” en el tratamiento de estos casos.

Tras más de 12 horas de interpelación, ninguna de las mociones presentadas obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada, ni la que apoyaba y respaldaba la gestión del INAU (propuesta por el Frente Amplio), ni la que rechazaba y declaraba insatisfactorias las respuestas brindadas por las autoridades (planteada por el Partido Nacional, Colorado e Independiente).

En total se presentaron cuatro mociones finales, pero ninguna logró a aprobación, por lo que la interpelación terminó sin apoyo ni rechazo a las autoridades citadas.