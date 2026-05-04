INAU investiga cómo fue la adopción del hijo de Minetti y Cipriani en Uruguay

INAU comenzó una investigación administrativa por el proceso de adopción de Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti en Uruguay. El objetivo es conocer si los protocolos se cumplieron y las valoraciones que se hicieron en el momento para resolver la calidad de adoptante de la italiana.

En una entrevista con el medio italiano Corriere de la Sera, Cipriani habló sobre el caso y defendió el proceso de adopción en Uruguay. "De hecho, Nicole y yo estamos pensando en adoptar otro niño, también aquí en Uruguay. Todavía no hemos finalizado los trámites. Esperemos que las cosas se calmen".

"Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos... Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad", dijo el empresario en ese medio.

Nicole Minetti fue condenada en Italia a 3 años y 11 meses de prisión por dos causas: favorecimiento de la prostitución, uno de los procesos derivados de los escándalos sexuales que protagonizó Silvio Berlusconi, y desvío de fondos públicos durante su etapa como consejera en Lombardía.

Sin embargo, en febrero de este año, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó su indulto alegando razones humanitarias. La mujer tenía que cuidar de un hijo adoptivo, de nacionalidad uruguaya, menor de edad y con problemas de salud. Pero el perdón concedido por Mattarella desató un escándalo en ese país.

Investigaciones periodísticas en Italia apuntan a graves irregularidades que incluyen la adopción del niño uruguayo que sirvió de base para el indulto.

La diputada del Frente Amplio, Graciela Barrera, realizó un pedido de informes a Fiscalía y a varios ministerios para conocer sobre el proceso de adopción del niño por parte de Nicole Minetti, la mujer italiana cuya condena e indulto tuvo repercusiones en Uruguay.

Autoridades italianas pidieron a Interpol Uruguay las fechas de entradas y salidas de la familia Cipriani-Minetti, y las personas que viajaron en un avión particular de Cipriani, que llega de forma habitual a Punta del Este.

El expresidente del INAU y actual diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, defendió los procesos de adopción que llevó adelante la institución en este caso.

"Que se revise lo que haya que revisar. Creo que estamos frente a un proceso de adopción que se cumplió de acuerdo a la ley, que lo decretó la Justicia, intervinieron varios magistrados, porque hubo hasta una acción de amparo. Después hubo una intervención de la Justicia en cuanto a la integración provisoria del niño con la familia adoptiva, y finalmente la sentencia que decretó la separación con la familia biológica y la adopción plena", afirmó Abdala.