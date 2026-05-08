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Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes

Las señales ya están disponibles en los canales 429, 430 y 431 y transmitirán además de todo el mundial, la Sudamericana, los Mundiales Sub 17 y Sub 20, la Liga de España completa con el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de este domingo, toda la eliminatoria FIBA y mucho más.

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TCC sumó tres nuevas señales de deportes en su grilla y TCC Vivo: Dsports, Dsports 2 y Dsports +. La señal Dsports se puede ver en el canal 429, Dsports 2 en el 430 y Dsports + en el 431.

Las señales ya están disponibles y transmitirán los 104 partidos del Mundial, toda la Sudamericana, los Mundiales Sub 17 y Sub 20, la Liga de España completa con el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de este domingo, toda la eliminatoria FIBA y mucho más.

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