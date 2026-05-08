MÁS DEPORTE QUE NUNCA

Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes

Las señales ya están disponibles en los canales 429, 430 y 431 y transmitirán además de todo el mundial, la Sudamericana, los Mundiales Sub 17 y Sub 20, la Liga de España completa con el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de este domingo, toda la eliminatoria FIBA y mucho más.