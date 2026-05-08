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SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos

La medida abarca a los productos de limpieza de lotes terminados en número 1, desde lavavajillas, jabón de ropa, detergentes, desinfectantes, informó el MSP.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso el retiro preventivo de productos de limpieza de la marca brasileña Ypê, luego de que autoridades de Brasil detectaran que hubo "incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en la planta de producción". Se trata de los productos que están identificados "por lotes terminados en el número 1", comunicó la cartera.

Además, exhortan a la población a no utilizar productos -desde lavavajillas, detergentes, jabón de ropa, desinfectantes- de los lotes mencionados y suspender su uso si se está implementando.

Los productos a los que prestar atención en caso de tener esta marca en casa son:

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  • Líquido lavavajillas Ypê Clear Care
  • Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê
  • Lavavajillas Ypê
  • Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch
  • Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa
  • Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Ypê Express
  • Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT
  • Detergente líquido premium para ropa Ypê
  • Detergente para ropa Tixan Softness
  • Detergente para ropa Tixan Primavera
  • Detergente para ropa Tixan Power ACT
  • Desinfectante Bak Ypê
  • Desinfectante de uso general Atol
  • Desinfectante perfumado Atol
  • Desinfectante de pino Ypê

COMUNICADO A LA POBLACIÓN – RETIRO DE PLAZA DE PRODUCTOS MARCA YPE

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