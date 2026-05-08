El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso el retiro preventivo de productos de limpieza de la marca brasileña Ypê, luego de que autoridades de Brasil detectaran que hubo "incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en la planta de producción". Se trata de los productos que están identificados "por lotes terminados en el número 1", comunicó la cartera.
MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
La medida abarca a los productos de limpieza de lotes terminados en número 1, desde lavavajillas, jabón de ropa, detergentes, desinfectantes, informó el MSP.
Además, exhortan a la población a no utilizar productos -desde lavavajillas, detergentes, jabón de ropa, desinfectantes- de los lotes mencionados y suspender su uso si se está implementando.
Los productos a los que prestar atención en caso de tener esta marca en casa son:
Seguí leyendo
Presidenta alterna del FNR sobre Moratorio: "Si la ministra hubiera accedido a hacer una excepción estaría violando el Tocaf"
- Líquido lavavajillas Ypê Clear Care
- Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê
- Lavavajillas Ypê
- Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch
- Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green
- Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear
- Detergente líquido para lavar platos Ypê Green
- Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor
- Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa
- Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê
- Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla
- Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green
- Detergente líquido para ropa Ypê Express
- Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT
- Detergente líquido premium para ropa Ypê
- Detergente para ropa Tixan Softness
- Detergente para ropa Tixan Primavera
- Detergente para ropa Tixan Power ACT
- Desinfectante Bak Ypê
- Desinfectante de uso general Atol
- Desinfectante perfumado Atol
- Desinfectante de pino Ypê
Lo más visto
PASO DE LOS TOROS
Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
ADOLESCENTE DETENIDO
Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS
Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
SALUD PÚBLICA
MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
Agustina pérez, experta en ciberseguridad
Dejá tu comentario