MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso el retiro preventivo de productos de limpieza de la marca brasileña Ypê, luego de que autoridades de Brasil detectaran que hubo "incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en la planta de producción". Se trata de los productos que están identificados "por lotes terminados en el número 1", comunicó la cartera.