Viaje a Cumbre del Mercosur, descanso familiar y misión a China: las salidas del país que agendó Orsi

Estos son los viajes al exterior que planifica el presidente Yamandú Orsi. El primero será el viernes.

El presidente Yamandú Orsi ya tiene planificadas salidas al exterior en los próximos meses. La primera será el viernes, cuando viajará a Foz de Iguazú (Brasil) para participar de la Cumbre del Mercosur, con expectativa por la posible firma del acuerdo del bloque con la Unión Europea.

A ese viaje oficial lo acompañará el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

No habrá traspaso de mando en esta oportunidad porque la salida es de menos de 48 horas: Orsi tiene previsto salir a las 13:30 horas del viernes y volver a última hora del sábado, dijeron fuentes de Presidencia a Subrayado.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

Por otro lado, el mandatario pidió al Parlamento que le apruebe su ausencia en el país, desde el 27 de diciembre al 3 de enero, momentos en que Orsi tendrá descanso. Tendrá vacaciones en familia en el exterior.

Por último, otro de los viajes previstos del presidente es en febrero de 2026: viajará a China, en una misión, acompañado de empresarios uruguayos, con expectativas por lo que se logre a nivel comercial en el país asiático.

