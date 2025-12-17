Viaje a Cumbre del Mercosur, descanso familiar y misión a China: las salidas del país que agendó Orsi

El presidente Yamandú Orsi ya tiene planificadas salidas al exterior en los próximos meses. La primera será el viernes, cuando viajará a Foz de Iguazú (Brasil) para participar de la Cumbre del Mercosur , con expectativa por la posible firma del acuerdo del bloque con la Unión Europea .

No habrá traspaso de mando en esta oportunidad porque la salida es de menos de 48 horas: Orsi tiene previsto salir a las 13:30 horas del viernes y volver a última hora del sábado, dijeron fuentes de Presidencia a Subrayado.

Por otro lado, el mandatario pidió al Parlamento que le apruebe su ausencia en el país, desde el 27 de diciembre al 3 de enero, momentos en que Orsi tendrá descanso. Tendrá vacaciones en familia en el exterior.

Por último, otro de los viajes previstos del presidente es en febrero de 2026: viajará a China, en una misión, acompañado de empresarios uruguayos, con expectativas por lo que se logre a nivel comercial en el país asiático.