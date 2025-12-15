RECIBÍ EL NEWSLETTER
conversación telefónica

Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

El presidente Orsi le deseó éxito a José Antonio Kast, quien ganó por amplia diferencia en Chile este domingo.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Una vez que se conoció el resultado, Orsi lo saludó por el triunfo y le deseó éxito en la futura gestión, señaló Presidencia en un comunicado. En la ocasión, ambos acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes.

orsi, sanchez, diaz y varios ministros se vacunaron este viernes contra el sarampion en torre ejecutiva
Seguí leyendo

Orsi, Sánchez, Díaz y varios ministros se vacunaron este viernes contra el sarampión en Torre Ejecutiva

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló este lunes al respecto y dijo: “Cuando hay democracia siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto que hay que respetar los resultados. Hay un cambio de signo en el gobierno de Chile, espero que sea para mejor de los chilenos”.

Mandatarios de América Latina, Estados Unidos y Europa felicitaron a Kast y expresaron su disposición a mantener vínculos con su futuro gobierno.

En un discurso ante sus seguidores en Santiago, el presidente electo prometió “restablecer la ley” y afirmó que su triunfo representa “la esperanza de vivir sin miedo”. Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, asumirá el cargo el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Planteó una agenda centrada en el combate a la delincuencia y la migración irregular, con la promesa de deportar a cientos de miles de personas sin papeles, en su mayoría venezolanos.

Defendió el legado de la dictadura de Pinochet y durante la campaña describió a Chile como un país en deterioro, marcado por el avance del narcotráfico y la inseguridad, un tema que aparece como la principal preocupación ciudadana según diversas encuestas.

Su rival, Jeannette Jara, reconoció la derrota y anunció una oposición exigente, mientras que el triunfo de Kast generó protestas en Santiago y una rápida reacción internacional.

Con información de AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Presidencia, gobierno de Uruguay.
comunicado de cancillería

El gobierno condenó el atentado en Australia en el que 15 personas murieron y 42 quedaron heridas
Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.
Ruta 5, accesos

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
conversación telefónica

Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

Dejá tu comentario