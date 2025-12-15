Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

El presidente Yamandú Orsi se comunicó en la noche de este domingo con el presidente electo de Chile , José Antonio Kast .

Kast ganó el balotaje presidencial en Chile con el 58% de los votos y se convertirá en el mandatario más identificado con la extrema derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Una vez que se conoció el resultado, Orsi lo saludó por el triunfo y le deseó éxito en la futura gestión, señaló Presidencia en un comunicado. En la ocasión, ambos acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló este lunes al respecto y dijo: “Cuando hay democracia siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto que hay que respetar los resultados. Hay un cambio de signo en el gobierno de Chile, espero que sea para mejor de los chilenos”.

Mandatarios de América Latina, Estados Unidos y Europa felicitaron a Kast y expresaron su disposición a mantener vínculos con su futuro gobierno.

En un discurso ante sus seguidores en Santiago, el presidente electo prometió “restablecer la ley” y afirmó que su triunfo representa “la esperanza de vivir sin miedo”. Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, asumirá el cargo el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Planteó una agenda centrada en el combate a la delincuencia y la migración irregular, con la promesa de deportar a cientos de miles de personas sin papeles, en su mayoría venezolanos.

Defendió el legado de la dictadura de Pinochet y durante la campaña describió a Chile como un país en deterioro, marcado por el avance del narcotráfico y la inseguridad, un tema que aparece como la principal preocupación ciudadana según diversas encuestas.

Su rival, Jeannette Jara, reconoció la derrota y anunció una oposición exigente, mientras que el triunfo de Kast generó protestas en Santiago y una rápida reacción internacional.

Con información de AFP.