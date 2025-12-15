Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión

Enviaron a prisión preventiva a un comerciante de Maldonado de 67 años que abusó sexualmente de una adolescente a la que hacía trabajar en su almacén .

El abogado de la víctima, Andrés Bail, dijo que tenían un vínculo familiar lejano y eran vecinos del barrio. Su familia compraba en el comercio, hasta que en un momento ella comenzó a colaborar en el local.

"El señor aprovechaba esa instancia para cometer los abusos", afirmó. "Eso fue in crescendo y las amenazas fueron también en aumento, hasta el punto que terminó en la violación", agregó.

Bail indicó que los abusos ocurrieron durante todo un año bajo amenazas con armas de fuego de dispararle a ella y a su familia. Fue por eso que la víctima no se animó a realizar la denuncia hasta casi seis meses después.

En su momento, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre el denunciado como el retiro de las armas de fuego y la colocación de tobillera electrónica durante seis meses. El abogado contó que en dos ocasiones la víctima se encontró con el agresor en la calle, lo que, según dijo, fue desestimado porque el dispositivo no se activó. "Después de casi seis meses de medida ineficaz es que se descubrió que la tobillera no funcionaba y se cambió el dispositivo", afirmó.