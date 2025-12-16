Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere

Una joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestido por un ómnibus de la empresa Copsa en la zona de Belvedere .

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que la mujer circulaba con auriculares puestos e intentó cruzar en un lugar no habilitado, próximo a un semáforo.

Información primaria indica que cruzó con el semáforo en rojo por lo que el conductor no pudo frenar a tiempo.

Seguí leyendo Liverpool presentó cómo será el Nuevo Estadio Belvedere: las imágenes y el adelanto del proyecto

La joven fue derivada con politraumatismos graves a un centro de salud.

La Policía trabaja en la escena en el análisis de las cámaras de videovigilancia.