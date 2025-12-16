Una joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestido por un ómnibus de la empresa Copsa en la zona de Belvedere.
Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
El siniestro de tránsito tuvo lugar en la tarde de este martes en la calle San Quintín y Santa Lucía; la mujer fue derivada a un centro de salud.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que la mujer circulaba con auriculares puestos e intentó cruzar en un lugar no habilitado, próximo a un semáforo.
Información primaria indica que cruzó con el semáforo en rojo por lo que el conductor no pudo frenar a tiempo.
La joven fue derivada con politraumatismos graves a un centro de salud.
La Policía trabaja en la escena en el análisis de las cámaras de videovigilancia.
