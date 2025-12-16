Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados

Policías de URPM 2 iniciaron una persecución a un auto y una moto, marcadas como sospechosas, en la zona del Antel Arena . El seguimiento continuó sobre las nueve de la mañana por avenida General Flores, donde los delincuentes dispararon contra la Policía.

Los sospechosos llegaron a unas viviendas en Cerrito de la Victoria y se escondieron allí, donde se originó un enfrentamiento a tiros, desde dentro y fuera de la vivienda, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El resultado del tiroteo en Francisco de Lemos y Chimborazo fue un delincuente abatido, un detenido (el conductor de la moto, de 29 años, con un antecedente penal) y dos fugados.

El patrullero que los perseguía tiene impactos de bala, producto de los disparos en circulación por General Flores. Fueron incautados el auto de los delincuentes, un Renault Kwid, la moto y al menos dos revólveres.

patrullero-baleado-cerrito-de-la-victoria Foto: Mª Eugenia Scognamiglio. Patrullero baleado durante la persecución.

Una policía resultó con roce de bala en el brazo y, a otra, un disparo le impactó en el chaleco antibalas, por lo que quedó ilesa.

De momento no se cuenta con información del delincuente abatido ni de los otros involucrados. En la escena trabajan efectivos de URPM 2, Científica, Investigaciones de Zona 3, Guardia Republicana, y Departamento de Homicidios.

Vecinos prefirieron no hablar ante la prensa por temor a represalias. No hubo otras víctimas ni viviendas dañadas producto del enfrentamiento.