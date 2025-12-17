Ministra de Industria compareció a comisión de Diputados y anunció "plan de acción" para negocio del portland

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, compareció a comisión de Diputados. Sobre al mesa uno de los temas que estuvo fue el negocio del portland.

"En tiempo récord tenemos un diagnóstico robusto en base a evidencia y tenemos un plan de acción, que hace énfasis en reducir pérdidas, mantener el mercado de portland que tiene Ancap y cuidar a los trabajadores en todos los sentidos", sostuvo Cardona y aseguró que "no se cierran ningunas de las plantas".

Además, señaló que se formará un grupo de trabajo que haga seguimiento del plan de acción, para lo que convocarán también a parlamentarios de la oposición. "Pretendemos convocarlos porque entendemos que es un plan nacional, que todos tenemos que estar involucrados en el tema".

Temas de la nota Diputados

Fernanda Cardona