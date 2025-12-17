La ministra de Industria, Fernanda Cardona, compareció a comisión de Diputados. Sobre al mesa uno de los temas que estuvo fue el negocio del portland.
Ministra de Industria compareció a comisión de Diputados y anunció "plan de acción" para negocio del portland
Fernanda Cardona sostuvo que se formará un grupo de trabajo que haga seguimiento al plan de acción.
"En tiempo récord tenemos un diagnóstico robusto en base a evidencia y tenemos un plan de acción, que hace énfasis en reducir pérdidas, mantener el mercado de portland que tiene Ancap y cuidar a los trabajadores en todos los sentidos", sostuvo Cardona y aseguró que "no se cierran ningunas de las plantas".
Además, señaló que se formará un grupo de trabajo que haga seguimiento del plan de acción, para lo que convocarán también a parlamentarios de la oposición. "Pretendemos convocarlos porque entendemos que es un plan nacional, que todos tenemos que estar involucrados en el tema".
