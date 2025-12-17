RECIBÍ EL NEWSLETTER

Investigan homicidio en Artigas: dos mujeres discutieron y una apuñaló a la otra en el pecho

El asesinato ocurrió en la vía pública. La autora fue identificada y detenida luego del hecho.

homicidio-en-bella-union-1

Un altercado entre dos mujeres terminó con una asesinando a la otra, en la madrugada de este miércoles en Bella Unión, Artigas.

La autora tiene antecedentes, fue identificada y detenida minutos después del hecho.

La discusión y posterior homicidio ocurrió en el barrio Las Láminas, en la vía pública, cerca de las casas de las dos mujeres. La víctima tenía 26 años y recibió una puñalada en el pecho, que le afectó el corazón. También tenía antecedentes.

justicia absolvio al militar retirado alexis grajales, condenado a 22 anos por el crimen de hugo de los santos en 1973
Justicia absolvió al militar retirado Alexis Grajales, condenado a 22 años por el crimen de Hugo de los Santos en 1973

La Fiscalía trabaja en la investigación del homicidio.

Foto: Subrayado. video
