Investigan homicidio en Artigas: dos mujeres discutieron y una apuñaló a la otra en el pecho

Un altercado entre dos mujeres terminó con una asesinando a la otra, en la madrugada de este miércoles en Bella Unión, Artigas.

La autora tiene antecedentes, fue identificada y detenida minutos después del hecho.

La discusión y posterior homicidio ocurrió en el barrio Las Láminas, en la vía pública, cerca de las casas de las dos mujeres. La víctima tenía 26 años y recibió una puñalada en el pecho, que le afectó el corazón. También tenía antecedentes.

La Fiscalía trabaja en la investigación del homicidio.

Temas de la nota Artigas

Bella Unión

homicidio