Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , se refirió al próximo pago que debe realizar el gobierno uruguayo ante el cumplimiento del próximo hito del astillero español Cardama , en el marco del contrato vigente para la construcción de dos patrullas oceánicas.

Lazo indicó que el 10 de octubre, el empresario Mario Cardama había manifestado la posibilidad de que existieran dificultades para que los motores de las patrullas llegaran en tiempo, y pidió una prórroga, la que fue negada por el gobierno uruguayo. "Nosotros dijimos que no íbamos a dar un prórroga, porque no era necesario", afirmó Lazo en Arriba Gente .

La ministra sostuvo que el 22 de octubre se constató la falsedad de la garantía y a partir de ahí la decisión del Poder Ejecutivo de presentar la denuncia del caso en Fiscalía.

Seguí leyendo Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"

Lazo fue consultada concretamente sobre que si no daba el cumplimiento del hito previsto en el contrato no se iba a dar el desembolso del próximo pago del gobierno en febrero. "Significa que estaría cayendo el contrato", remarcó.

La jerarca recordó que se han dado pasos en los órdenes administrativo y jurídico hacia la rescisión del contrato como lo anunció el presidente Yamandú Orsi en conferencia de prensa. "Los pasos que se están dando si se comprobaran más hitos incumplidos. Para nosotros ya la garantía de fiel cumplimiento, con estas características de carácter fraudulento, ya estarían configurando, pero hay que esperar", indicó.

ALTERNATIVAS

La ministra de Defensa Nacional sostuvo que el gobierno trabaja de alternativas. "Hay una serie de alternativas que se están buscando. Se está también explorando en la región", afirmó y adelantó una nueva reunión con el PIT-CNT, aunque reconoció que "hoy por hoy no es" a la posibilidad que las patrullas oceánicas se construyan en Uruguay.

Al ser consultada en concreto por la cantidad de alternativas que se manejan, Lazo respondió que son "por lo menos dos", una en la región y otra más lejos.

Lazo se refirió a la interpelación y cuestionó duramente al exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García. La jerarca tildó de "irresponsabilidad" las afirmaciones de que las actuales autoridades están desmantelando la Armada Nacional.

"Eso es grave en sí mismo, porque no estamos hablando de desmantelar. Estamos hablando de un enfrentamiento que es absolutamente inexistente entre el mando superior y el gobierno nacional. Eso es enfrentar a uno de los partidos democráticos de este país con el brazo armado del Estado y eso es gravísimo", afirmó.

Lazo acusó de "irresponsabilidad enorme" e "intencionalidad" a García.