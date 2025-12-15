RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"

"Los pasos que se están dando si se comprobaran más hitos incumplidos. Para nosotros ya la garantía de fiel cumplimiento, con estas características de carácter fraudulento, ya estarían configurando, pero hay que esperar", indicó la ministra de Defensa Nacional.

lazo-pago-cardama

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al próximo pago que debe realizar el gobierno uruguayo ante el cumplimiento del próximo hito del astillero español Cardama, en el marco del contrato vigente para la construcción de dos patrullas oceánicas.

Lazo indicó que el 10 de octubre, el empresario Mario Cardama había manifestado la posibilidad de que existieran dificultades para que los motores de las patrullas llegaran en tiempo, y pidió una prórroga, la que fue negada por el gobierno uruguayo. "Nosotros dijimos que no íbamos a dar un prórroga, porque no era necesario", afirmó Lazo en Arriba Gente.

La ministra sostuvo que el 22 de octubre se constató la falsedad de la garantía y a partir de ahí la decisión del Poder Ejecutivo de presentar la denuncia del caso en Fiscalía.

Sandra Lazo. Interpelación.
Seguí leyendo

Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"

Lazo fue consultada concretamente sobre que si no daba el cumplimiento del hito previsto en el contrato no se iba a dar el desembolso del próximo pago del gobierno en febrero. "Significa que estaría cayendo el contrato", remarcó.

La jerarca recordó que se han dado pasos en los órdenes administrativo y jurídico hacia la rescisión del contrato como lo anunció el presidente Yamandú Orsi en conferencia de prensa. "Los pasos que se están dando si se comprobaran más hitos incumplidos. Para nosotros ya la garantía de fiel cumplimiento, con estas características de carácter fraudulento, ya estarían configurando, pero hay que esperar", indicó.

ALTERNATIVAS

La ministra de Defensa Nacional sostuvo que el gobierno trabaja de alternativas. "Hay una serie de alternativas que se están buscando. Se está también explorando en la región", afirmó y adelantó una nueva reunión con el PIT-CNT, aunque reconoció que "hoy por hoy no es" a la posibilidad que las patrullas oceánicas se construyan en Uruguay.

Al ser consultada en concreto por la cantidad de alternativas que se manejan, Lazo respondió que son "por lo menos dos", una en la región y otra más lejos.

Lazo se refirió a la interpelación y cuestionó duramente al exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García. La jerarca tildó de "irresponsabilidad" las afirmaciones de que las actuales autoridades están desmantelando la Armada Nacional.

"Eso es grave en sí mismo, porque no estamos hablando de desmantelar. Estamos hablando de un enfrentamiento que es absolutamente inexistente entre el mando superior y el gobierno nacional. Eso es enfrentar a uno de los partidos democráticos de este país con el brazo armado del Estado y eso es gravísimo", afirmó.

Lazo acusó de "irresponsabilidad enorme" e "intencionalidad" a García.

NOTA SANDRA LAZO

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Policía Caminera
RUTA 102

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha
Pronóstico

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes
BARRIO COLÓN

Siniestro entre moto y bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar

Te puede interesar

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito estaría cayendo el contrato y maneja por lo menos dos alternativas video
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado.  video
ASAMBLEA GENERAL

Bordaberry presentó proyecto de reconciliación, verdad y nunca más para "cerrar las heridas aún abiertas" de la dictadura
Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años video
PARTIDO NACIONAL

Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años

Dejá tu comentario