Veranear en Colonia: habrá servicio piloto de guardavidas en playa del Calabrés

La elección de la playa del Calabrés es por el trabajo en conjunto con Prefectura. "El año pasado tuvimos ahí dos sucesos lamentables que no queremos que pase en ningún lado, entonces va a ser el prototipo acá", agregó.

La Intendencia de Colonia trabaja también en baños y rampas de inclusividad, además de la incorporación de sillas anfibias.

“No va a tener porque no tuvimos demasiado tiempo para organizarlo. Hicimos un acuerdo con la Prefectura poniendo cartelería, previniendo. Nosotros nunca tuvimos servicio de guardavidas en el departamento de Colonia y en realidad las desgracias personales han sido muy pocas porque tenemos costa de muy baja profundidad, no tenemos grandes corrientes, no es lo mismo que el océano, eso es otra cosa, ahí si las playas son más peligrosas”, había dicho el intendente de ese departamento, Carlos Moreira.

Luego, desde el sindicato de guardavidas se informó que tras diálogo con Moreira, algunas playas pasarían a tener el servicio.

"Hubo un pequeño movimiento, se podrían cubrir algunas playas en principio, previendo que para los próximos años se vaya mejorando el número", señaló el dirigente sindical, Daniel Pannone.