Quedó habilitada rampa del viaducto de los accesos de Montevideo, que permite otra vía de ingreso a la ciudad

Quedó habilitada esta mañana la circulación por la rampa del viaducto de los accesos a Montevideo. Es una nueva alternativa de acceso a la ciudad.

La circulación por la rampa en los accesos a Montevideo conecta el viaducto Alejandro Atchugarry con la calle coronel Francisco Tajes.

A partir de la mañana de este miércoles, los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria desde Montevideo hacia el oeste del país podrán descender por esa rampa hacia la calle tajes para ingresar a la ciudad, lo que generará una alternativa directa de acceso.

Según el Ministerio de Transporte y Obras Pública la habilitación busca mejorar la conectividad en la zona y optimizar la circulación, con el objetivo de favorecer un tránsito más fluido y seguro en uno de los principales accesos a la capital.

