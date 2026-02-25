RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONECTA CON TAJES

Quedó habilitada rampa del viaducto de los accesos de Montevideo, que permite otra vía de ingreso a la ciudad

El objetivo de esta rambla es mejorar la conectividad de la capital y optimizar la circulación, informó el Ministerio de Obras Públicas.

VIADUCTO-NUEVA-RAMPA

Quedó habilitada esta mañana la circulación por la rampa del viaducto de los accesos a Montevideo. Es una nueva alternativa de acceso a la ciudad.

La circulación por la rampa en los accesos a Montevideo conecta el viaducto Alejandro Atchugarry con la calle coronel Francisco Tajes.

A partir de la mañana de este miércoles, los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria desde Montevideo hacia el oeste del país podrán descender por esa rampa hacia la calle tajes para ingresar a la ciudad, lo que generará una alternativa directa de acceso.

municipio ch pide reunion con ministro negro ante aumento de personas en calle: hay un problema de convivencia, dijo alcaldesa
Seguí leyendo

Municipio CH pide reunión con ministro Negro ante aumento de personas en calle: "Hay un problema de convivencia", dijo alcaldesa

Según el Ministerio de Transporte y Obras Pública la habilitación busca mejorar la conectividad en la zona y optimizar la circulación, con el objetivo de favorecer un tránsito más fluido y seguro en uno de los principales accesos a la capital.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario