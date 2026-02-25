Senado ratificó el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el proyecto de ley pasa a Diputados

El Senado aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Con el voto a favor de todos los partidos políticos, el Senado votó el proyecto, que pasa a la Cámara de Diputados para que este jueves se obtenga la aprobación definitiva del tratado que crea una zona de libre comercio (progresiva) con cerca de 800 millones de personas.

Sobre las 18:20 horas de este miércoles, los 31 senadores en sala votaron por unanimidad la ratificación del acuerdo.

El acuerdo fue firmado en Asunción, Paraguay, a comienzos de enero, cuando viajó expresamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani destacó en la presentación del acuerdo que es el resultado de “una verdadera política de Estado”.

En ese sentido recordó el trabajo de varios gobiernos y presidentes “desde 1995”. Mencionó entonces a los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica, y el nacionalista Lacalle Pou.

A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry elogió el acuerdo, mencionó el rol protagónico que tuvo Enrique Iglesias y llegó a expresar su deseo de que Uruguay, en un futuro, fuera aceptado como Estado miembro de la Unión Europea. Lo planteó como "una quimera" y dijo que Uruguay cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea para integrar sus fronteras.

PARLAMENTO TRES

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva aseguró que el hecho de que todos los partidos políticos suscriban este acuerdo, significa que "todos estamos de acuerdo en que el libre mercado es lo mejor para nuestros países".

"Milton Friedman le ganó a Gargano", dijo el legislador del Partido Nacional, citando al referente del liberalismo internacional en comparación con el excanciller Reinaldo Gargano (primer gobierno de Tabaré Vázquez 2005-2010).